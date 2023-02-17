«Доказательств нет»: реально ли продержаться под завалами без воды?

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 162

Врач Борисенко: невозможно находиться под завалами без воды и остаться живым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cem Bakirci; Reuters / Thomson Reuters; 5-tv.ru

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По мнению врача, требуются настоящие доказательства, а не сообщения СМИ.

Каждый день из Турции, где произошло страшное землетрясение, приходят новости о том, как после многих часов ожиданий под завалами людей достают живыми и невредимыми. Заслуженный врач России, военный хирург, заместитель директора Центра медицины катастроф «Защита» Леонид Борисенко рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, действительно ли можно продержаться в таких условиях без воды.

По его словам, научных подтверждений этому нет.

«Без воды человек может находиться 72 часа. Я знаю только два случая после землетрясения в Ереване, когда более трех суток люди находились под завалами. Но в одном случае, человек находился в ванной, когда началось землетрясение, хоть грязную, но человек пил воду. А второй случай, человек после землетрясения находился между плитами. Это было в декабре, холодный воздух поступал в теплое пространство между плитами, образовывалась роса, и человек слизывал ее», — рассказал врач.

Борисенко также добавил, что требуются настоящие доказательства, а не сообщения СМИ о том, что у людей под завалами и правда не было воды.

До этого стало известно о том, что спустя 227 часов в Турции извлекли из-под завалов 74-летнюю пенсионерку. Как она оставалась живой без воды — никому не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как под завалами в Турции отец кормил малыша слюной, пытаясь спасти от гибели.

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