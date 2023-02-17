«Да, было»: Кортнев рассказал о своем задержании полицией в Новосибирске

Концерт в Новосибирске отменили из-за несчастного случая: в соседнем помещении произошло задымление.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что инцидент с полицией в Новосибирске исчерпан. Издание ТАСС сообщило, что Кортнев был задержан сотрудниками правоохранительных органов из-за того, что певец якобы показал неприличный жест полиции.

Однако пресс-атташе объяснил, что нет. Четырнадцатого февраля в одном из клубов Новосибирска должен был состояться концерт творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева «Несчастный случай». Но по причинам, которые никак не зависели от артистов, доиграть концерт не получилось. Из-за задымления соседнего помещения, в клубе отключили электричество. Приехали сотрудники полиции и пожарной службы. Возобновить концерт не получилось, поэтому зрители и артисты разъехались по домам. Спустя время, гостям вернули деньги за билеты.

Позже Алексея и Дмитрия вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий.

«Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке», — рассказал сам Алексей Кортнев.

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