«Да, было»: Кортнев рассказал о своем задержании полицией в Новосибирске

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Полина Долгова
Полина Долгова 28

Из-за задымления концерт группы «Несчастный случай» в Новосибирске пришлось отменить

«Да, было»: Кортнев рассказал о своем задержании полицией в Новосибирске

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Концерт в Новосибирске отменили из-за несчастного случая: в соседнем помещении произошло задымление.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что инцидент с полицией в Новосибирске исчерпан. Издание ТАСС сообщило, что Кортнев был задержан сотрудниками правоохранительных органов из-за того, что певец якобы показал неприличный жест полиции.

Однако пресс-атташе объяснил, что нет. Четырнадцатого февраля в одном из клубов Новосибирска должен был состояться концерт творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева «Несчастный случай». Но по причинам, которые никак не зависели от артистов, доиграть концерт не получилось. Из-за задымления соседнего помещения, в клубе отключили электричество. Приехали сотрудники полиции и пожарной службы. Возобновить концерт не получилось, поэтому зрители и артисты разъехались по домам. Спустя время, гостям вернули деньги за билеты.

Позже Алексея и Дмитрия вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий.

«Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке», — рассказал сам Алексей Кортнев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов передумал просить суд о смягчении ему наказания за смертельное ДТП. Михаил Ефремов попросил суд заменить ему наказание с лишения свободы на принудительные работы.

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