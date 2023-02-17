Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Николая Комелькова

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 10-летний Коля из Челябинска. У мальчика тяжелый диагноз — врожденный порок сердца. Ребенку срочно требуется сложная операция, сделать которую готовы в немецкой клинике.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать необходимую сумму и даже больше — 5 миллионов 153 тысячи 155 рублей. Большое вам спасибо!