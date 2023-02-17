Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Николая Комелькова
У подростка серьезный диагноз — врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 10-летний Коля из Челябинска. У мальчика тяжелый диагноз — врожденный порок сердца. Ребенку срочно требуется сложная операция, сделать которую готовы в немецкой клинике.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать необходимую сумму и даже больше — 5 миллионов 153 тысячи 155 рублей. Большое вам спасибо!
- 16 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Николая Комелькова
- 10 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Тимура Бондаря
- 9 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Тимура Бондаря
- 3 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Миши Белоусова
- 2 февр
- Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Миши Белоусова
- 27 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Полины из Луганска
- 26 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Полины из Луганска
- 20 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Жанет из Ингушетии
- 19 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Жанет
- 13 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вячеслава Ларина
Читайте также
-9° 767 мм рт. ст.
85%
85%
74.76
0.55 79.98
0.41
0.55 79.98
0.41
Нашли ошибку?