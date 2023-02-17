Человеческий фактор? Почему пилот разбившегося на Сахалине вертолета умолчал о взлете
Причиной жесткой посадки вертолета на Сахалине могла быть ошибка пилота
Фото: www.globallookpress.com / Gerhard Zwerger-Schoner; 5-tv.ru
Молодая женщина с супругом и ребенком мечтала покорить небо в свой день рождения. К сожалению, все обернулось трагедией.
На Сахалине сегодня разбился вертолет Robinson. Как сообщили региональные власти, на борту были три человека — пилот и двое пассажиров — семейная пара из Хабаровска, которая путешствевовала по острову.
Летчик и женщина погибли, муж туристки — сейчас в больнице. Одной из возможных причин крушения называют ошибку пилотирования. Уже известно, что вертолет задел скалу.
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Robinson отправился из Южно-Сахалинска на гору Пик Чехова и успешно там приземлился, о чем и сообщил пилот. Но потом о взлете он так и не доложил, после чего сработал сигнал бедствия по спутниковой системе.
На поиски вертолета сразу же отправились два десятка спасателей. Сейчас на месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело.
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