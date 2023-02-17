Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму: «Займитесь шарами»

Официальные лица в Вашингтоне договорились до прямых призывов к агрессии против России. Так, замгоссекретаря США Виктория Нуланд, известная раздачей печенья на украинском Майдане, заявила, что Украине следует атаковать военные объекты на территории Крыма.

«Мы полагаем, что в Крыму находится база дронов, а также командные пункты, которые значимы для России. В Крыму существуют массивные военные сооружения. Все это — легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — подчеркивала политик.

Нуланд, также, анонсировала новый пакет антироссийских санкций. Известно, что они коснутся российского военно-промышленного комплекса и сферы высоких технологий.

Высказывания Нуланд уже прокомментировали на Смоленской площади в Москве. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, НАТО является полноценным участником конфликта на Украине. Альянс осуществляет прямое руководство киевским режимом.

«Хотела бы дать совет Виктории Нуланд: займитесь „белыми шарами“ и НЛО. Они в большом количестве бороздят просторы Соединенных Штатов Америки. И как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими самыми неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться», — подчеркнула официальный представитель российского ведомства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.