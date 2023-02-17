«Предраковое состояние»: чем опасны новообразования Джо Байдена

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 518

Врач Авербах: у Джо Байдена появились новообразования в силу возраста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP;Source: Reuters;ruptly.tv ; 5-tv.ru

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О состоянии здоровья американского президента Джо Байдена сейчас говорят во всех СМИ. Люди обеспокоены тем, что к нему может вернуться рак. О том, что за новообразования удалили у президента США и чем они опасны, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах.

По его словам, Байдену, скорее всего, удалили папилломы, а они бывают доброкачественные и злокачественные.

«А вот меланома — это злокачественная опухоль, предвестник рака кожи. Злокачественная или доброкачественная опухоль узнается после гистологии. Когда папилломы меняются в размере, растут, появляются ножки, то применяют хирургическое вмешательство», — рассказывает эксперт.

Авербах также добавил, что папилломы Байдена могли появиться из-за возраста.

«С возрастом появляются все больше новообразования, если с ними что-то происходит не так, то удаляют. Только о возрастных проблемах со здоровьем это может говорить», — говорит врач.

Папилломатоз — общее название для патологического процесса, характеризующегося образованием множественных папиллом на участке кожи или слизистых оболочек различных органов.

«Папилломы — это предраковое состояние. Меланома — это рак. При исследовании могут найти раковые клетки. Любое новообразование это рак, просто не злокачественный», — заключил Авербах.

До этого стало известно, что после ежегодного медосмотра Байдену удалили небольшое образование на груди. Что касается забывчивости и бесконечных оговорок, которые уже давно стали мемами — по-видимому, они немедицинского характера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как врач Белого дома заявил об удалении у Байдена новообразования на коже.

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