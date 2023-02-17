Масштабную смену командующих военными округами провели в России

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 36

Кадровые перестановки провели по инициативе Минобороны.

Масштабную смену командующих военными округами провели в России

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Серьезные кадровые перестановки среди командующих военными округами в РФ провело Министерство обороны страны. Накануне стало известно о смене руководства четырех округов.

По информации оборонного ведомства, Центральный военный округ (ЦВО) возглавил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, который сменил на посту генерал-полковника Александра Лапин​​​а. Командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) с января этого стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, а в Южном военном округе аналогичную должность тогда же занял генерал-полковник Сергей Кузовлев. В свою очередь Восточным военным округом (ВВО) теперь руководит генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

На этом же заседании президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут заниматься милитаризацией России и ее экономики — уровень развития страны на сегодняшний день этого просто не требует. Путин отметил, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы, при этом модернизация будет проходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возвращении 101 российского военного из украинского плена.

-6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:39
Не хватает эмоций: Зеленского взбесили слова Макрона о России
18:35
Суд Ростова-на-Дону приостановил работу компании по доставке еды после массовых отравлений
18:23
Масштабную смену командующих военными округами провели в России
18:16
«Предраковое состояние»: чем опасны новообразования Джо Байдена
18:08
ВЦИОМ: уровень доверия к Путину превысил 79%
17:55
Муки ни к чему: паллиативным пациентам станет проще получить обезболивающее

Сейчас читают

Ни с чем не сравнимо: в чем опасность новейшего российского дрона «Куб» для Запада
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Вода стоит в организме: врачи опасаются за состояние Романа Костомарова
Почему врачи лгут о безупречном здоровье Байдена и чем это может закончиться — мнение нарколога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023