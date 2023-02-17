Масштабную смену командующих военными округами провели в России

Серьезные кадровые перестановки среди командующих военными округами в РФ провело Министерство обороны страны. Накануне стало известно о смене руководства четырех округов.

По информации оборонного ведомства, Центральный военный округ (ЦВО) возглавил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, который сменил на посту генерал-полковника Александра Лапин​​​а. Командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) с января этого стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, а в Южном военном округе аналогичную должность тогда же занял генерал-полковник Сергей Кузовлев. В свою очередь Восточным военным округом (ВВО) теперь руководит генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

На этом же заседании президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут заниматься милитаризацией России и ее экономики — уровень развития страны на сегодняшний день этого просто не требует. Путин отметил, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы, при этом модернизация будет проходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты».

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