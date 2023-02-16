В Минобороны сообщили о возвращении 101 российского военного из украинского плена
Всем героям спецоперации будет оказана медицинская и психологическая помощь.
Фото: Река Александр / ТАСС
В Россию из украинского плена вернулся 101 военнослужащий. Это произошло после переговоров, сообщает Минобороны.
«Все освобожденные военные будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в Москву», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Подчеркивается, что всем будет оказано необходимое лечение и реабилитация в специализированных медицинских учреждениях.
Более того, в Минобороны отметили, что всем российским военным будет оказана и психологическая помощь.
Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинский пленный поведал о значительных потерях ВСУ.
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