УЕФА заставил Украину платить за оскорбление России

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Болельщики из Незалежной позволили себе нелестные высказывания, за что и поплатились.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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УЕФА сегодня оштрафовал на 20 тысяч евро Украинскую ассоциацию мини-футбола после матча с Россией на чемпионате Европы. Украинские болельщики скандировали националистические лозунги, в том числе русофобские. Это произошло на полуфинальной игре 4 февраля в Амстердаме.

Впрочем, никакие провокации не помешали россиянам одержать победу над командой Украины и стать серебряными призерами чемпионата.

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