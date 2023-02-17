УЕФА заставил Украину платить за оскорбление России
Болельщики из Незалежной позволили себе нелестные высказывания, за что и поплатились.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
УЕФА сегодня оштрафовал на 20 тысяч евро Украинскую ассоциацию мини-футбола после матча с Россией на чемпионате Европы. Украинские болельщики скандировали националистические лозунги, в том числе русофобские. Это произошло на полуфинальной игре 4 февраля в Амстердаме.
Впрочем, никакие провокации не помешали россиянам одержать победу над командой Украины и стать серебряными призерами чемпионата.
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