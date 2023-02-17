Россия-Белоруссия: Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество двух стран

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Лукашенко: Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при поддержке России

Фото, видео: Астапкович Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Путин: Товарооборот достиг рекордного значения в 43 млрд долларов.

Союзные программы России и Белоруссии выполнены на 80 процентов. Об этом сегодня говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Российский лидер принимал коллегу в Ново-Огарево. Встреча была теплой, и уже с первых слов приветствия был понятен позитивный настрой президентов на переговоры.

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсудили весь спектр сотрудничества — и в сфере безопасности, и в экономике. Владимир Путин отметил, что товарооборота между Россией и Белоруссией достиг рекордного значения в 43 миллиарда долларов. И это — еще не предел.

«Расширяются возможности в области кооперации, прежде всего промышленная кооперации. Благодаря вашим усилиям за последние 10 лет очень многое в Белоруссии сохранено того, что еще досталось от Советского Союза и получила позитивное развитие и результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться», — заявил Путин.

«Все, о чем мы договаривались с вами совсем недавно, месяца 3 назад, по обороне и безопасности Белорусская сторона 100% выполнила к прошлому году. 100%. И даже больше сделали, я потом вам расскажу в этом плане, что делается», — сказал Лукашенко.

Коснулись сегодня и темы авиастроения. Александр Лукашенко заявил о готовности производить в Белоруссии российские штурмовики.

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