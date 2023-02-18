Боевики ВСУ усилили грабежи в подконтрольной им части Запорожской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 92

Рогов: ВСУ усилили грабеж людей в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Боевики ВСУ усилили грабежи в подконтрольной им части Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Madeleine Kelly

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Гражданские прячутся при появлении украинских радикалов, опасаясь не только за имущество, но и за свои жизни.

Украинские боевики усилили грабеж мирных граждан в Запорожской области на подконтрольной им части региона. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости чиновник Владимир Рогов.

«Нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни», — сказал Рогов.

Собеседник добавил, что жители прячутся при появлении украинских радикалов во избежание встречи с ними. Рогов также отметил, что армия Украины состоит из коррупционных схем, поскольку боевики не получают положенного снабжения.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите гражданских от неонацистов. Войска проводят демилитаризацию и денацификацию Незалежной, освобождая территории. Конечная цель спецоперации — прекращение геноцида людей со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как десант РФ ликвидировал украинскую женщину-снайпера.

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