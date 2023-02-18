В ЛНР военные ликвидировали украинскую женщину-снайпера

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 236

РИА Новости: украинскую женщину-снайпера ликвидировали военные РФ в ЛНР

В ЛНР военные ликвидировали украинскую женщину-снайпера

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бойцы бесстрашно штурмуют позиции украинских неонацистов, пока те бьют исподтишка.

Украинская женщина-снайпер ликвидирована в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир российского десантного разведывательного взвода. По словам собеседника, убитой было около 35 лет.

«Непосредственно недавно был штурм позиций, в ходе штурма была обнаружена снайперская пара… Нашими снайперами она была ликвидирована», — пояснил военный.

Перед этим официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал общественности о ликвидации живой силы Вооруженных сил Украины в количестве до 80 человек на купянском направлении. Российскими силами также уничтожены шесть автомобилей и две боевые бронированные машины противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса от украинских националистов. В ходе демилитаризации и денацификации Украины войска РФ освобождают территории от боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с чьей помощью российские бойцы следят за боевой обстановкой.

Тема:
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