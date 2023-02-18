Все ради наживы: как Зеленский и Санду служат Западу

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 70

Зеленский и Санду служат Западу, идя по пути нацизма

Все ради наживы: как Зеленский и Санду служат Западу

Фото: The Presidential Office of Ukraine / ТАСС

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У обоих политиков есть объединяющее звено. Чего они хотят добиться?

Президенты Владимир Зеленский и Майя Санду идут по пути нацизма, поскольку, возможно, выполняют приказы США или Великобритании. Издание EADaily привело одну из версий, каких целей хотят достичь главы Украины и Молдавии.

Согласно ей, в Молдавии готовят госпереворот, чтобы страну поглотила Румыния. К слову, Майя Санду сама является гражданкой Румынии. Судя по ее заявлению, политик хочет убрать всех несогласных с режимом.

«Всех тех, кто принимает участие в антиправительственных акциях, — членов политических партий и преступных группировок, а также тех, кто выступает в их защиту, следует немедленно привлечь к уголовной ответственности», — сказала Санду.

Как отмечали специалисты, государственный деятель шла к этому давно. В прошлом году в государстве закрыли шесть русскоязычных телеканалов, теперь хотят передать диктаторские полномочия спецслужбам. Зеленского и Санду объединяет одно — угодить Вашингтону и Лондону, пользуясь их благами. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие слова Макрона взбесили Зеленского.

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