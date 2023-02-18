Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский. Печальную новость сообщила дочь мужчины Анастасия Писаревская, отметив, что все произошло рано утром.

По словам женщины, последние дни Владимир провел в 81-й больнице Москвы. Анастасия сообщила, что незадолго до кончины у ее отца диагностировали коронавирус.

«Он прошел относительно легко, без серьезных последствий. Слабые нарушения речи, хотели выписать. Но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», — рассказала в интервью с ТАСС Писаревская.

По предварительным данным, прощание с телевизионным комментатором пройдет 21 февраля.

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