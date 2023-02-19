В Великобритании рассказали, что Путин сделал суровое предупреждение Западу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 108

Daily Mail назвала полет Ту‑160 над Норвежским морем предупреждением Путина

В Великобритании рассказали, что Путин сделал суровое предупреждение Западу

Фото: www.globallookpress.com / Wei Zhongjie

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Глава российского государства смог ясно донести до западных партнеров свою позицию по поставкам оружия на Украину.

Полет двух российских ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Норвежского моря стал суровым предупреждением президента России Владимира Путина в адрес западных государств из-за поставок оружия Украине. Об этом говорится в материале таблоида Daily Mail.

«Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад», — отметили британские журналисты, забыв, что в тот же день, 14 февраля, Ту-160 также пролетели над Баренцевым морем.

В статье уточняется, что за несколько часов до полета над Норвежским и Баренцевым морями российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС заметили над нейтральными водами Берингова моря. Оно разделяет Дальний Восток России и Аляску. В воздухе эти самолеты находились более семи часов, а продолжительность полета Ту-160 в другой части мира составила более 13 часов.

В день, когда ракетоносцы выполняли полеты, в Брюсселе проходило десятое заседание в формате «Рамштайн». Там обсуждались поставки вооружения Киеву, включая западные истребители, танки и боеприпасы. Глава Пентагона Ллойд Остин тогда заявил, что страны НАТО должны предоставить Украине не только новые образцы вооружения, но еще и интегрированную военную помощь.

Власти России неоднократно подчеркивали, что все попадающее на Украину западное оружие будет считаться законной целью для ВС РФ, а сами поставки приведут лишь к затягиванию конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские Ту-160 в небе над Арктикой напугали США и Канаду.

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