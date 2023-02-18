Как пить алкоголь с меньшим вредом для здоровья — совет врача

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 25

Гастроэнтеролог Богомолов рассказал, как пить алкоголь с меньшим вредом для здоровья

Как пить алкоголь с меньшим вредом для здоровья — совет врача

Фото: www.globallookpress.com / Finn Winkler

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На примере шампанского гепатолог Павел Богомолов рассказал о процессах, происходящих в организме во время шумных вечеринок.

Гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал, как правильно выбирать и пить алкоголь, чтобы он не наносил вреда здоровью.

«Принципиально важно, чтобы в алкоголе не было сахара. Настоящее шампанское должно быть без сахара. В таком случае оно менее вредно. Главное при употреблении любого алкоголя, не только шампанского, делать это не быстро, чтобы за два часа было меньше пяти единиц. Оптимально — одна единица для женщины и две единицы мужчине», — сказал врач в интервью URA.RU.

Речь идет о том, что, например, не нужно пить более двух бокалов шампанского за два часа.

Кроме того, чтобы снизить риски для здоровья от употребления алкоголя, нужно регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Богомолов объяснил, что в мышцах осуществляется «альтернативный путь» метаболизма алкоголя. В том случае, если у человека развита мышечная масса, то повреждение печени у таких людей от алкоголя случается реже.

Как ранее писал 5-tv.ru, неправильное питание может ускорить процесс старения. Одним из опасных для молодости продуктов является алкоголь.

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