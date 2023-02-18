Продукты для страсти: ТОП-7 афродизиаков из ближайшего магазина

Столетиями люди искали продукты, которые помогали бы в улучшении интимной жизни. Современная медицина подтверждает, что некоторые продукты питания действительно влияют на сексуальное влечение. Афродизиаки — это особые вещества, которые содержатся в продуктах, специях и маслах. Они благотворно сказываются на настроении и половом влечении, усиливая его.

Перец чили

Перец чили поможет сделать интимную жизнь ярче. Этот продукт стимулирует нервные окончания на языке, высвобождая адреналин и эндорфины. Даже очень малой дозы перца будет достаточно, чтобы вечер закончился страстно. Главное, не забыть тщательно помыть руки, иначе горячей может быть не только ночь, но и некоторые части тела.

Шоколад

Для страстной ночи хорошо подойдет и шоколад. Предпочтение стоит отдать не молочному, а темному с содержанием какао не менее 75%. Шоколад содержит фенилэтиламин, вызывающий возбуждение и чувство эйфории. С этим продуктом ночь будет сладкой.

Кофеин

Кофеин повышает выносливость и помогает поднять настроение. Всего одна чашка этого бодрящего напитка повышает уровень дофамина в мозге, а он, как известно, влияет на желание и удовольствие от процесса. Пойти на свидание в кофейню — отличная идея.

Ваниль

Эффективным афродизиаком, который можно добавить в выпечку, гели и масла для тела, является ваниль. Многим нравится ее приятный и успокаивающий запах. Ваниль имеет большое преимущество — ее запах может долго держаться на теле и одежде, и тогда горячая ночь может плавно стать страстным утром.

Корица

Аромат корицы пленит мужчин, она издавна символизирует мужество и смелость. Очевидным плюсом является то, что ее легко добавить в кофе или выпечку. Иногда можно забыть о фигуре и полакомиться с партнером вечером булочками с корицей прямо в постели.

Бананы

В бананах содержится фермент, способный увеличивать половое влечение, а также витамин В2, важный для поддержания высокого уровня энергии на протяжении всего страстного вечера. Возможно, фруктовый салат станет лучшим ужином.

Базилик

Отличным афродизиаком является базилик. Магия этой зелени заключается в ее аромате, который стимулирует кровоток и может увеличить либидо. Еще со времен Римской империи базилик считается символом любви.

Таким образом, для полного страсти вечера с партнером достаточно просто приготовить вкусный ужин. Например, блюдо с острым перцем, салат с базиликом, кофе с корицей и долькой шоколада на десерт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приготовить ужин, что бы вечер с партнером точно удался.