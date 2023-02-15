Четыре знака «придавит» Сатурном: гороскоп на март 2023

Распустившиеся подснежники в лесу свидетельствуют о приходе весны. Природа начинает потихоньку сбрасывать с себя снежное облаченье, как бы призывая весь остальной мир пробудиться от спячки. Весна — это пора обновления и духовного перерождения, но у каждого знака зодиака оно произойдет по-своему.

Кому гороскоп принесет романтические приключения, а кому — духовное прозрение и открытие в себе новых талантов, специально для Пятого канала рассказала астропсихолог Екатерина Лемеза.

Екатерина Лемеза

Астропсихолог

Гороскоп на март 2023 — каких будет месяц для всех знаков зодиака

Начало весны открывает астрологический год, который принесет новую энергию в коммуникациях между людьми, а также запустит благоприятные процессы в инновационных бизнес-проектах и романтических знакомствах.

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Главным событием в начале весны станет выход Сатурна из знака Водолея и переход в Рыбы — 7 марта. Сатурн — планета социальная и медленная. В завершающем зодиакальный круг знаке Рыб, эта планета пробудет до февраля 2026 года.

Поскольку в расслабленном, мечтательном и тревожном знаке Рыб Сатурн чувствует себя некомфортно, изменение положения планеты на себе первыми почувствуют знаки мутабельного креста: Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельцы. Они ощутят на себе больше стресса и внутреннего давления в отношениях с близкими. По этой причине этим знакам зодиака особенно важно уделить пристальное внимание своему ментальному здоровью. Медитация, йога, плаванье, массаж и различные оздоровительные процедуры пойдут на пользу.

Меркурий в марте сменит сразу два знака: 3 марта планета войдет в знак Рыбы, где будет находиться в падении, а 19 марта перейдет в Овен. Это значит, что в первой половине месяца знакам зодиака нужно проявить бдительность при подписании важных договоров и заключении сделок. Важно читать тексты документов, потому что устные договоры до второй половины марта силой обладать не будут.

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Марс 25 марта перейдет в знак своего падения — Рак, поэтому в конце месяца знаки зодиака ощутят спад инициативности. Влияние огненной планеты также потребует особой осторожности в начинании дел.

17 марта Венера сменит некомфортный для нее знак пребывания Овна, на свой знак владения –Телец. Это очень благоприятный период, в который полезно направлять силы и энергию в сторону улучшения жилищных условий. Можно будет делать ремонт, готовиться к переезду, покупке новой квартиры или дачного участка.

Овен — гороскоп на март 2023



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В марте Овны окажутся в центре внимания. В первой половине месяца ожидается множество встреч с друзьями и родственниками, а также небольшие путешествия. Это отличное время, чтобы выбраться на отдых за город в компании близких друзей.

Возрастающая популярность будет также связана с бурной деловой активностью на работе. С 17 марта Венера переходит в свой знак Тельца, где чувствует себя прекрасно, и у Овнов начинается успешный финансовый период.

После 19 марта Овнам выпадет возможность ярко проявить себя и завязать новые знакомства. Можно смело выступать на публике и транслировать свои идеи — звезды сулят удачу в отношениях с людьми.

С 25 марта Марс сменит знак на Рыбы, где он находится в падении, поэтому Овнам нужно быть крайне осторожными за рулем, а желательно и вовсе на время отказаться от вождения автомобиля, потому что концентрация и внимания ухудшаться.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Овнов читайте тут >>

Телец — гороскоп на март 2023



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В начале весны вопросы финансов у Тельцов выйдут на первый план. Захочется активно инвестировать деньги в новые бизнес-проекты и устраивать деловые встречи, но звезды рекомендуют, наоборот, пока больше заниматься отдыхом и собой. Деньги придут из неожиданного источника.

Для внутреннего спокойствия не помешает включить в график регулярные занятия йогой, пилатесом или гонг-медитацией. Это поможет привести мысли в порядок. Будет полезно отправиться на отдых в санаторий, чтобы уделить внимание занятию, которое давно откладывали. Вероятно, в скором времени хобби превратиться в источник дохода.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Тельцов читайте тут >>

Близнецы — гороскоп на март 2023



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В марте у Близнецов наступает время концентрации на карьере. С одной стороны, представителям воздушной стихии потребуется взять себя в руки и строго исполнять профессиональные обязанности, а с другой — следить за своим психоэмоциональным состоянием и избегать выгорания.

Если выпадет возможность ненадолго вырваться из рабочей суеты, то стоит обязательно воспользоваться ей и отправиться на отдых к морю. Эта перезагрузка поможет восстановить внутреннее равновесие. Путешествие не только подарит вихрь положительных эмоций, но и идеи, которые в перспективе окажутся полезными на работе.

После 17 марта знаку зодиака следует побаловать себя какой-нибудь статусной покупкой, например, дорогими часами, новым смартфоном или костюмом. Эти вещи как нельзя кстати пригодятся для самопрезентации на деловых переговорах.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Близнецов читайте тут >>

Рак — гороскоп на март 2023



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Для Раков пришло время ставить себя на первое место. Активность в марте будет снижаться, поэтому важно поберечь энергию и не подгонять себя. Все случится в свое время.

Первая треть весны подходит для самоанализа и трансформации сознания. Укрепить тело и дух помогут танцы, йога, иглоукалывание и различные лечебно-оздоровительные практики. Не лишним будет пройти полную диагностику организма, сдать кровь на анализы, сходить к стоматологу и другим специалистам.

Большое удовольствие принесут новые знания, покупки книг, посещение галерей, мастер-классы по ораторскому мастерству, бизнес-тренинги или уроки по дизайну. Обучение новым навыкам в перспективе поможет повысить профессиональный статус.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Раков читайте тут >>

Лев — гороскоп на март 2023



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Львам месяц сулит кардинальные перемены. Возможно какие-то надежды и чаяния не оправдаются, но не стоит спешить с выводами. В конечном счете ситуация развернется в пользу знака зодиака.

Аккуратнее следует быть с денежными вложениями. До 19 марта лучше не оформлять страховок и прочих бизнес-документов, связанных с инвестициями. Также представители огненной стихии могут поменять место работы в первой трети весеннего сезона. Причем новые обязанности будут кардинально отличаться от текущей деятельности.

Кроме того, Львам важно обратить внимание на свое здоровье. Важно правильно питаться, укреплять иммунитет витаминами и регулярными тренировками. Это время подойдет для того, чтобы избавиться от курения и прочих вредных привычек.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Львов читайте тут >>

Дева — гороскоп на март 2023



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У Дев на первый план выйдут отношения. Представители земной стихии будут виртуозно заводить полезные деловые и дружеские связи. Много времени займут семья и любимый человек.

До 19 марта знаку зодиака нужно быть осмотрительными в документах. Поскольку Меркурий находится в падении, беззаботность и расслабленность может притупить взгляд на некоторые вещи. В итоге подписание важных бумаг в дальнейшем будет играть против личных интересов.

С 17 марта наступает прекрасная пора для заграничных командировок и путешествий. Причем в поездке одинокие Девы смогут повстречать свою вторую половинку.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Дев читайте тут >>

Весы — гороскоп на март 2023



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Мартовская пора обещает Весам удачу в карьерном плане. Давние заслуги, наконец, будут по достоинству оценены, что принесет знаку зодиака повышение или приятные денежные бонусы. Хорошая прибыль ожидается уже после 17 числа.

В этом месяце представителей воздушной стихии потянет на путешествия, однако с 25 марта следует соблюдать крайнюю осторожность на дорогах. В заграничной поездке одиноким Весам выпадет возможность завести приятные романтические знакомства.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Весов читайте тут >>

Скорпион — гороскоп на март 2023



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На первый план у Скорпионов выходит отношения и семья. Почти весь месяц представителям водной стихии придется поддерживать мир в своем доме. Здесь важно проявить максимальную тактичность и искусство дипломатии: иногда лучше уступить, чем идти напролом, доказывая свою правоту.

В начале весны высок риск травм, поэтому не рекомендуется заниматься экстремальным видами спорта, особенно ближе ко второй половине месяца.

При этом у данного знака зодиака намечаются отличные карьерные перспективы: можно ожидать повышения или премий. Вторая половина марта отлично подойдет для брифингов и встреч с бизнес-партнерами.

Конец марта сулит многообещающие романтические встречи одиноким Скорпионам.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Скорпионов читайте тут >>

Стрелец — гороскоп на март 2023



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Домашние дела полностью захватят Стрельцов. Чтобы сохранить гармонию в семье, не стоит ввязываться в споры с близкими, в особенности родителями и старшими родственниками. Важно найти время позвонить им, а лучше — лично навестить.

Неожиданно могут возникнуть вопросы наследства: их лучше отложить на конец месяца. Зато начало весны — удачный период для покупки и продажи недвижимости.

Поскольку этот месяц выдастся несколько хлопотным, этому знаку желательно посвятить свободное время саморазвитию и хобби. Рисование, лепка, вышивание, чтение, просмотры фильмов, прослушивание образовательных подкастов помогут снять напряжение и получить заряд бодрости и вдохновения.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Стрельцов читайте тут >>

Козерог — гороскоп на март 2023



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Козерогам в этом месяце предстоит много общения с родственниками и соседями. Также откроются хорошие возможности для ремонта и улучшения жилищных условий. Это поможет удовлетворить потребность знака зодиака в эстетике: наладить комфортное для глаз освещение, заняться звукоизоляцией, заменить старую мебель и купить предметы декора. Не стоит пренебрегать советами окружающих, но принимать ответственные решения предстоит самостоятельно.

Не менее важными для представителей земной стихии станут вопросы здоровья. Возрастает риск травмоопасных ситуаций, поэтому внимание должно быть максимально включено. Не стоит спешить во время гололедицы или отвлекаться на телефон на дорогах.

Чтобы избежать простудных заболеваний, заранее следует укреплять свой иммунитет: пить чай с лимоном и имбирем, практиковать закаливание, питаться правильно и вовремя ложиться спать. Полезно сделать полную диагностику организма и сдать анализа на кровь и аллергены.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Козерогов читайте тут >>

Водолей — гороскоп на март 2023



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Жажда бурной деятельности одолеет Водолеев в начале весны. Легкие на подъем представители воздушной стихии будут активно выстраивать бизнес-проекты, путешествовать и активно расширять круг знакомых.

Правда, в плане карьеры у знака зодиака будет наблюдаться небольшое затишье. Вопросы материального характера вызовут некоторое беспокойство, однако денег точно не станет меньше. Просто тратить их необходимо максимально рационально. Нежелательно идти на риски и инвестировать крупные суммы денег. Зато предстоит провести аудит в бизнес-делах и навести порядок в бумагах.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Водолеев читайте тут >>

Рыбы — гороскоп на март 2023



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В начале марта Рыбы окажутся под пристальным вниманием окружающих. По этой причине важно уделить внимание внешнему виду. Знак зодиака ожидают воодушевляющие перспективы в начинании собственного дела.

У представителей водной стихии появится желание общаться и заводить новые контакты. Причем многие знакомства могут успешно перейти в рабочие отношения.

Во второй половине месяца Рыбам следует больше времени проводить со своей семьей. Домашним может очень понадобиться больше заботы.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Рыб читайте тут >>

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