«Тяжело болела»: сын Высоцкого рассказал о состоянии матери перед смертью

Абрамову похоронят рядом с ее родителями на кладбище в подмосковном Долгопрудном.

Бывшая жена певца и актера Владимира Высоцкого — актриса Людмила Абрамова — тяжело болела перед смертью. Об этом рассказал ее сын Никита Высоцкий.

По его словам, женщина плохо себя чувствовала последние годы из-за тяжелой болезни. Она не выходила из дома и не разговаривала.

«Она тяжело болела, и вот вчера умерла… Тяжело», — сказал Никита Высоцкий в беседе с «Невскими новостями»

Что конкретно беспокоило Людмилу, он не рассказал.

Людмила Абрамова скончалась 17 февраля на 84-м году жизни. Церемония прощания состоится 20 февраля, ее похоронят рядом с родителями на кладбище в подмосковном Долгопрудном.

Как актриса она наиболее известна по ролям в фильмах «Восточный коридор» и «713-й просит посадку». Также Людмила была сценаристкой. В 1984 году режиссер Игорь Апасян снял фильм «Пока не выпал снег» по ее сценарию.

Абрамова и Высоцкий были в браке с 1965 по 1970 годы. У них родились два сына — Аркадий и Никита.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем запомнится бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова.