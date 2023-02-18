В Краснодарском крае 14-летняя девочка полгода проходила с пулей в сонной артерии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 72

В Москве врачи извлекли у девочки из сонной артерии пулю, с которой она проходила полгода

В Краснодарском крае 14-летняя девочка полгода проходила с пулей в сонной артерии

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Для медиков и близких девочки осталось загадкой, как за эти месяцы металлическая пуля не навредила ее здоровью.

Московские врачи прооперировали 14-летнюю школьницу из Краснодарского края, которая на протяжении полугода ходила с пулей в сонной артерии.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент с подростком произошел летом 2022 года. Тогда девочка гуляла вместе с друзьями по станице Медовская. Один из подростков взял с собой на прогулку пневматическую винтовку и начал стрелять. Пуля попала в девочку, но тогда она значение этому не придала. Кроме того, в последующие месяцы ее не тревожили никакие симптомы.

Проблемы со здоровьем у нее начались лишь спустя полгода, тогда она уже пожаловалась родителям на боль. Почему до этого у школьницы не возникло никаких тревожных и подозрительных симптомов, медики и близкие до сих пор не понимают.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, как в онкоцентре Блохина спасают детей со страшным диагнозом.

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