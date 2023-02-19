«Целое ведро влила»: сестра Фриске ответила на обвинения в закармливании дочки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 234

Сестра покойной Жанны Фриске ответила на обвинения в закармливании дочери

«Целое ведро влила»: сестра Фриске ответила на обвинения в закармливании дочки

Фото: Instagram* / friske_natalia

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Девушка воспитывает дочь в одиночку.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске — Наталья — ответила на упреки и осуждения некоторых подписчиков по поводу ее подхода к кормлению десятимесячной дочери.

Ответить девушка решила после того, как в очередной раз показала будни с ребенком. На опубликованных кадрах она кормит малышку, а та, в свою очередь, просит добавки.

По мнению некоторых подписчиков Фриске, у ребенка возникли проблемы со здоровьем из-за переедания. Они также отметили, у девочки уже появилась одышка и проблемы с передвижением.

«Как интересно вы это поняли? Ну, точно же. Я же целое ведро в ребенка влила. Обожаю. Вы ж мои профи, по видео определяете, сколько ребенок съел, и что у него одышка», — разгневалась девушка.

Однако все же большинство подписчиков поддерживает Фриске в ее воспитании. Они видят, как заботится о малышке, воспитывая в одиночку. Как известно, девушке удалось забеременеть с помощью процедуры ЭКО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила певицы Жанны Фриске через семь лет после смерти.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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