«Целое ведро влила»: сестра Фриске ответила на обвинения в закармливании дочки

Девушка воспитывает дочь в одиночку.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске — Наталья — ответила на упреки и осуждения некоторых подписчиков по поводу ее подхода к кормлению десятимесячной дочери.

Ответить девушка решила после того, как в очередной раз показала будни с ребенком. На опубликованных кадрах она кормит малышку, а та, в свою очередь, просит добавки.

По мнению некоторых подписчиков Фриске, у ребенка возникли проблемы со здоровьем из-за переедания. Они также отметили, у девочки уже появилась одышка и проблемы с передвижением.

«Как интересно вы это поняли? Ну, точно же. Я же целое ведро в ребенка влила. Обожаю. Вы ж мои профи, по видео определяете, сколько ребенок съел, и что у него одышка», — разгневалась девушка.

Однако все же большинство подписчиков поддерживает Фриске в ее воспитании. Они видят, как заботится о малышке, воспитывая в одиночку. Как известно, девушке удалось забеременеть с помощью процедуры ЭКО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила певицы Жанны Фриске через семь лет после смерти.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.