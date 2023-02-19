Певица Анастасия Стоцкая рассказала, почему так долго хранила молчание о разводе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

У певицы нет цели вызвать интерес публики к своей персоне при помощи личной жизни.

Певица Анастасия Стоцкая рассказала, почему так долго хранила молчание о разводе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица Анастасия Стоцкая рассказала, почему сообщила фанатам о разводе с бизнесменом Сергеем Абгаряном только спустя несколько лет. По ее словам, таким образом она пыталась уберечь детей.

С Абгаряном певица развелась еще в 2019 году, но об этом стало известно лишь в начале 2021. Стоцкая не хотела, чтобы это неприятное событие еще больше отразилось на психологическом здоровье сына Саши и дочери Веры. На тот момент мальчику было восемь лет, а девочке — два года.

«Не считаю нужным посвящать посторонних в свою личную жизнь, мне не нужен такой хайп, я просто этого не хочу. Когда есть дети, прежде всего, думаешь о них. Они многое принимают близко к сердцу. И всегда нужно думать о последствиях любой откровенности», — заявила она журналу «Здоровье».

Брак с Абгаряном был для вторым для Стоцкой. После развода бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеское общение. Мужчина продолжает принимать участие в жизни детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина и Сергей Безруковы общаются после развода.

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