«Гормоны бушевали»: Роза Сябитова вспомнила, как выходила замуж во второй раз

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что ее сподвигло выйти замуж во второй раз.

«Гормоны бушевали»: Роза Сябитова вспомнила, как выходила замуж во второй раз

Фото: Александра Краснова / ТАСС

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После того, как телеведущая обожглась во второй раз, она поняла, что лишь одно сексуальное желание — совсем не повод лететь в ЗАГС.

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что ее сподвигло выйти замуж во второй раз. С Юрием Андреевым она познакомилась случайно на съемках шоу «Давай поженимся». Мужчина поначалу показался ей идеальным кандидатом на роль мужа.

«Когда выходила замуж второй раз, была голодная. Гормон бушует. Конечно, я повелась и не заметила ничего», — рассказала она в шоу на Rutube.

При этом до знакомства с Андреевым о новых отношениях Сябитова и не мечтала. После смерти первого супруга в 1993 году знаменитость погрузилась в работу и воспитание детей. Это был ее осознанный выбор, чтобы наследники ни в чем не нуждались. Но когда дети чуть подросли, она поняла, что ей хочется любви, ласки, нежности и заботы. Однако опыт со вторым супругом оказался печальным.

После развода в 2011 году телезвезда поняла — одного сексуального влечения недостаточно для похода в ЗАГС с мужчиной. К избраннику необходимо сначала внимательно присмотреться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Розу Сябитову в 1990-х обвиняли в убийстве первого мужа.

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