Непримиримые разногласия: мог ли Брэд Питт разрушить семью возлюбленной?
Брэд Питт мог быть виновен в разводе своей девушки Инес де Рамон с мужем
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas
О романе знаменитостей стали говорить в прошлогоднем ноябре, после некоторых снимков.
Актер Брэд Питт мог стать причиной семейной драмы. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на зарубежные СМИ. Новая пассия Питта фитнес-тренер Инес де Рамон развелась с супругом актером полом Уэсли. При этом последний указал в суде причиной развода «непримиримые разногласия», что является довольно стандартной формулировкой.
А вот истинная причина развода тренера с мужем хранится в тайне. Хоть по слухам, Питт начал встречаться с Инес уже после ее разрыва с мужем, многие источники в зарубежной прессе утверждают, что именно знаменитый холостяк стал причиной разрушившегося брака.
О романе 59-летней звезды фильма «Троя» с 29-летним дизайнером стали говорить в прошлогоднем ноябре. Тогда папарацци их засняли держащимися за руки и обнимающимися на концерте Боно в Лос-Анджелесе.
Брак Рамон и Уэсли продержался три года, а прошлой осенью знаменитости объявили о том, что разошлись, подчеркнув, что в реальности расстались еще за полгода до этого. По их словам, разрыв был обоюдным.
Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем развлекся Брэд Питт.
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