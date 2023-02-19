Старость ей не к лицу: актриса Голди Хоун напугала журналистов внешним видом

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Полина Долгова
Полина Долгова 70

Голливудская актриса Голди Хоун с возрастом изменилась до неузнаваемости

Старость ей не к лицу: актриса Голди Хоун напугала журналистов внешним видом

Фото: Кадр из к/ф «Смерть ей к лицу», реж. Роберт Земекис, 1992 г.

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Даже возраст и уходящая красота не мешают любви Голди Хоун и Курта Рассела.

Папарацци поймали 77-летнюю актрису Голди Хоун во время ее прогулки с дочерью Кейт Хадсон. Хоун заметила фотографов, но была явно не в настроении позировать, поэтому начала кривляться. Фото голливудской знаменитости опубликовало издание DailyMail.

Опухшее лицо и «губы уточкой» испугали и встревожили и журналистов, и фанатов, которые привыкли видеть победительницу Оскара с красивой и широкой улыбкой.

Несмотря на то, что Голди в каждом интервью утверждает, что старение — это абсолютно нормальный процесс, а главные секреты ее красоты — это самомассаж, медитация и вода, ее внешний вид недвусмысленно намекает, что она обращается к косметологам за инъекциями красоты в виде филлеров.

Впрочем правила — как можно больше смеяться — она точно придерживается. Недавно Хоун заметили в отличном расположении духа в компании возлюбленного Курта Рассела.

Голди ХоунНедавно Голди Хоун предстала не в самом лучшем виде и на красной ковровой дорожке. www.globallookpress.com / Billy Bennight

Влюбленные так веселились, что актер, который младше Голди на шесть лет, чуть не упал от смеха со скамейке — и это после 40 лет вместе. Так что в личной жизни у Голди все отлично, а дакфейс — явление не страшное, если любимый принимает Хоун такой, какая она есть.

Актеры Голди Хоун и Курт Рассел вместе, начиная с 1983 года. Они — одна из самых прочных пар в Голливуде. Их любовь зародилась на съемочной площадке.

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