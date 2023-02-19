«Моя болячка до конца не прошла»: как Малежик восстанавливается после инсульта

Артист пережил инсульт в 2017 году, но с последствиями борется до сих пор.

Российский певец и композитор Вячеслав Малежик, переживший инсульт в 2017 году, поделился подробностями своего здоровья и восстановления. По словам артиста, у него до сих пор есть некоторые проблемы, из-за которых ему тяжело выступать на сцене.

«Дело в том, что я перенес инсульт, и есть вероятность, что меня меньше приглашают выступать не из-за того, что сейчас сложились такие обстоятельства в мире, а просто боятся, что я не в очень хорошей форме, хотя форма у меня, по-моему, отличная», — рассказал Малежик в интервью «МК».

Артист признался, что всячески поддерживает свое здоровье, но старается не перегружаться. Обязательными для Малежика стали упражнения для ног, физкультурный зал, велотренажер и прогулки.

«После инсульта проблема с правой ногой — я ее еще подволакиваю», — отметил певец.

В мае прошлого года Вячеславу Малежику вставили стент в сердце. Врачи посоветовали артисту придерживаться диеты. По словам музыканта, он ограничил себя в сладком.

«Поначалу были небольшие проблемы: я немного задыхался, но потом это прошло. <…> После общения с нашими врачами я считаю, что не надо вообще за границу ехать, чтобы себя вылечить. У нас классные доктора, которые еще по старым методам могут определить твое состояние: по виду языка и состоянию твоих глаз. Я теперь раз в три месяца мониторю организм, мне вешают холтер», — поделился композитор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за инсульта Вячеслав Малежик не мог самостоятельно передвигаться и есть пищу.