Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Незалежной, чтобы защитить граждан от геноцида со стороны киевского режима.

ВС РФ нанесли большой ущерб технике и живой силе противника на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве рассказали, что в районах населенных пунктов Терны ДНР, Стельмаховка, Чернопоповка и Червонная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества в результате ударов тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», российская сторона поразила личный состав ВСУ, а также военную технику, стоящую на вооружении киевского режима.

«За сутки на красно-лиманском направлении потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными», — прокомментировали в министерстве.

Кроме того, российские подразделения уничтожил на данном направлении боевую машину пехоты, пять бронированных машин, самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Игорь Конашенков также рассказал об успехах ВС РФ на донецком направлении. По его словам, эффективные наступательные действия подразделения «Южной» группировки позволили за сутки ликвидировать более 250 украинских боевиков. Также российские солдаты уничтожили три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также произведенную в Польше самоходную артиллерийскую установку «Krab».

«В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — добавили в Минобороны.

Также Конашенков сообщил о вскрытии замаскированной позиции ВСУ и уничтожении самоходной пусковой установки ЗРК «Бук-М1» в ДНР. Генерал-лейтенант отметил, что российская армия разрушила украинский склад боеприпасов под Марьинкой.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам об ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ и их технику под Херсоном.