Российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ и их технику под Херсоном
Ночью российские артиллеристы уничтожили гаубицу МСТА-Б ВСУ под Херсоном
Фото: www.globallookpress.com / Maxym Marusenko
Бойцы России продолжают проведение демилитаризации и денацификации Украины в рамках освобождения Донбасса от геноцида гражданского населения со стороны киевского режима.
Ночью российскими артиллеристами уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе Камышан под Херсоном. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в экстренных службах. Уточняется что ликвидированы шестеро украинских боевиков, а еще двое ранены.
Накануне официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал об освобождении российскими войсками населенного пункта Гряниковка под Харьковом. Армия РФ поразила живую силу и технику украинских неонацистов.
Российские военные продолжают проведение демилитаризации и денацификации Украины в рамках освобождения Донбасса от геноцида гражданского населения со стороны киевского режима. Уничтожение гражданских людей радикалами продолжалось в течение восьми лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ понесли серьезные потери под Кременной.
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