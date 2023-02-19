Российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ и их технику под Херсоном

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 37

Ночью российские артиллеристы уничтожили гаубицу МСТА-Б ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ и их технику под Херсоном

Фото: www.globallookpress.com / Maxym Marusenko

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Тема:
Спецоперация

Бойцы России продолжают проведение демилитаризации и денацификации Украины в рамках освобождения Донбасса от геноцида гражданского населения со стороны киевского режима.

Ночью российскими артиллеристами уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе Камышан под Херсоном. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в экстренных службах. Уточняется что ликвидированы шестеро украинских боевиков, а еще двое ранены.

Накануне официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал об освобождении российскими войсками населенного пункта Гряниковка под Харьковом. Армия РФ поразила живую силу и технику украинских неонацистов.

Российские военные продолжают проведение демилитаризации и денацификации Украины в рамках освобождения Донбасса от геноцида гражданского населения со стороны киевского режима. Уничтожение гражданских людей радикалами продолжалось в течение восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ понесли серьезные потери под Кременной.

Тема:
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