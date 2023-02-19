Бойцы России продолжают проведение демилитаризации и денацификации Украины в рамках освобождения Донбасса от геноцида гражданского населения со стороны киевского режима.

Ночью российскими артиллеристами уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе Камышан под Херсоном. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в экстренных службах. Уточняется что ликвидированы шестеро украинских боевиков, а еще двое ранены.

Накануне официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал об освобождении российскими войсками населенного пункта Гряниковка под Харьковом. Армия РФ поразила живую силу и технику украинских неонацистов.

Российские военные продолжают проведение демилитаризации и денацификации Украины в рамках освобождения Донбасса от геноцида гражданского населения со стороны киевского режима. Уничтожение гражданских людей радикалами продолжалось в течение восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ понесли серьезные потери под Кременной.