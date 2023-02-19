Илон Маск высмеял спекуляции на тему «русских ботов» в Twitter

Создатели платформы Hamilton 68 приписывали «русским ботам» аккаунты настоящих американцев с консервативными взглядами.

Новый владелец Twitter Илон Маск высмеял политологов, которые вписали в ряды «русских ботов» всех американских и не только пользователей, с мнением которых оказались не согласны.

Расследование выложил американский журналист Мэтт Таибби, которого связывают близкие отношения с Маском. Как выяснилось из новой порции опубликованных документов, скандал «вмешательства России в выборы» в США раздулся из-за якобы того, что Кремль распространял влияние с помощью использования в Twitter «русских ботов». Эта история не имела под собой никаких оснований. Об этом знали не только экс-владельцы социальной сети, но и американское правительство и СМИ. Но факты результата расследования были проигнорированы.

«Я только что просмотрел учетные записи, которые опубликовали первые 50 твитов с #releasethememo, и… ни один из них не показывает никаких признаков принадлежности к России», — заявил один из бывших руководителей Twitter Йоэль Рот. Обсуждая во внутренних чатах результаты внутреннего расследования, сотрудники соцсети писали, что они «кормят троллей Конгресса», —рассказал Таибби.

Поэтому Илон Маск прокомментировал порцию документов из «досье Twitter», где, как выяснилось, создатели платформы Hamilton 68, предназначенной для отслеживания за «пропагандой Кремля», приписывали «русским ботам» аккаунты настоящих американцев с консервативными взглядами.

В этой связи Маск опубликовал в Twitter изображение, на котором изображена обложка вымышленной детской книги под названием «Русские боты — это все, с кем я не согласен». Подзаголовок книги гласит: «Детский путеводитель по придумыванию оправданий за политические ошибки для СМИ и правительства», а на ее обложке изображен робот с красной звездой на груди.

Читайте также Илон Маск отключил доступ к интернету для дронов ВСУ

Миллиардер Илон Маск продолжает постепенно выкладывать внутренние документы сети Twitter, которую он приобрел в прошлом году. Кроме обнародования правды о «русских ботах», бизнесмен уже успел рассказать, что соцсеть работает на американское правительство и регулярно выполняет задания Демократической партии. Сеть помечала как фейки и скрывала посты о скандалах с сыном президента США, а также вела борьбу со сторонниками Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск раскритиковал США из-за планов на Крым.