В Минобороны России опровергли сообщения об увольнении офицеров ЛНР и ДНР

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

В ведомстве решительно опровергли слухе об увольнениях офицеров, сославшись на прозрачность работы ведомства и отсутствие опубликованных и изданных документов.

В Минобороны России опровергли сообщения об увольнении офицеров ЛНР и ДНР

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В Минобороны России опровергли сообщения прессы об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских вооруженных сил.

Пресс-служба ведомства сообщила, что весь личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса вошел в состав МО РФ с 1 января. Также в состав МО РФ было включено все вооружение, техника и материальные средства.

«Подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности», — добавили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что при увольнении были бы изданы и опубликованы соответствующие приказы, но таких документов не существует.

«Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав ВС РФ, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», — заключили в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России провели масштабную смену командующих военными округами.

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