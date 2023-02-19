Ефременкова перенесла дату крещения детей из-за смерти бабушки

Звезда шоу «Дом-2» сообщила в соцсетях о переносе даты крещения близнецов. Это — вынужденная мера, вызванная смертью ее бабушки, которая воспитала молодую знаменитость.

«Малышам 22 февраля будет пять месяцев, а крестины у нас постоянно откладываются», — написала Юлия Ефременкова в личном блоге.

Молодая девушка-блогер, как бы ей не было тяжело, продолжает знакомить подписчиков со всеми подробностями своей личной жизни. Не исключено, что именно это помогает ей справиться с проблемами.

Несколько дней назад Ефременкова похоронила свою бабушку, которая ее вырастила и была для нее, как мать. Экс-участница «Дома-2» сообщила подписчикам, что похоронила родственницу так, как та и желала, — в Туапсе.

С вещами, которые остались от бабушки, знаменитость также поступила согласно воле покойной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое применение Ефременкова нашла вещам умершей бабушки.

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