Боевикам ВСУ в несколько раз урежут зарплаты и выплаты с марта

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Настроения в рядах националистов и так упаднические, а запланированное сокращение денежного довольствия еще усугубит ситуацию.

Боевикам ВСУ в несколько раз урежут зарплаты и выплаты с марта

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинским военнослужащим, включая срочников, мобилизованных и кадровых военных, в несколько раз сократят зарплаты и боевые выплаты с марта. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства рассказал, что в январе министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ, согласно которому будет отменено дополнительное денежное довольствие военным в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей — Прим. ред.). Оно выплачивалось всем состоящим в рядах ВСУ людям с февраля 2022 года.

Мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тысяч гривен лишь 20. Довольствие солдат, проходящих срочную службу, сократится в четыре раза — до десяти тысяч гривен. Секвестру подвергнут и дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц, которое должно выплачиваться находящимся на передовой.

«Мы знаем от источников в ВСУ, что вознаграждение в три тысячи гривен будет выплачено только за день, когда солдат или офицер принимает непосредственное участие в боевых действиях наступательного характера. При отступлении или в обороне — в три раза меньше — тысяча гривен. И то с оговоркой, что если военнослужащий был замечен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он не получит вообще дополнительное вознаграждение», — рассказал источник.

Тяжелая ситуация складывается и для боевиков теробороны. Им выплаты урезали настолько, что они начали бежать оттуда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Киев до сих пор не отправили западные танки.

-7° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.76
0.55 79.61
-0.37
Без лишней спешки и суеты: китайский совет дня на понедельник, 20 февраля

Последние новости

6:23
«Органы на пределе»: врач предупредила об опасности отека мозга у Костомарова
6:12
Боевикам ВСУ в несколько раз урежут зарплаты и выплаты с марта
6:00
Небесные стражи: лучшее видео из зоны СВО за день
5:51
Льва Лещенко будоражат выступления с молодыми артистами: «С удовольствием впрягаюсь»
5:39
В СК РФ назвали размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине
5:27
Меган Фокс раскрыла причину разрыва отношений с Machine Gun Kelly

Сейчас читают

По ВСУ в Авдеевке ударили авиабомбами весом 500 кг — результат попал на видео
Два месяца сидел в темноте: журналисты узнали, как Зеленский прятался в бункере
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Женщина-вулкан: какие черты лица обрекли Рианну на неудачи в любви и позднее замужество

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023