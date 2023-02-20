Боевикам ВСУ в несколько раз урежут зарплаты и выплаты с марта

Украинским военнослужащим, включая срочников, мобилизованных и кадровых военных, в несколько раз сократят зарплаты и боевые выплаты с марта. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства рассказал, что в январе министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ, согласно которому будет отменено дополнительное денежное довольствие военным в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей — Прим. ред.). Оно выплачивалось всем состоящим в рядах ВСУ людям с февраля 2022 года.

Мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тысяч гривен лишь 20. Довольствие солдат, проходящих срочную службу, сократится в четыре раза — до десяти тысяч гривен. Секвестру подвергнут и дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц, которое должно выплачиваться находящимся на передовой.

«Мы знаем от источников в ВСУ, что вознаграждение в три тысячи гривен будет выплачено только за день, когда солдат или офицер принимает непосредственное участие в боевых действиях наступательного характера. При отступлении или в обороне — в три раза меньше — тысяча гривен. И то с оговоркой, что если военнослужащий был замечен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он не получит вообще дополнительное вознаграждение», — рассказал источник.

Тяжелая ситуация складывается и для боевиков теробороны. Им выплаты урезали настолько, что они начали бежать оттуда.

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