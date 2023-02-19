«По разным причинам»: Киев остается без обещанных западных танков

Похоже, что «танковая коалиция» Запада в поддержку Украины рассыпается, не успев сплотиться.

К апрелю Киев получит от западных партнеров только 50 танков — около четверти от обещанного количества. Об этом сообщает The Times.

«Украина ожидает около 320 западных танков, поставки которых уже были анонсированы. Однако оценки показывают, что на линии фронта к апрелю будет только около 50 из них — по разным причинам», — говорится в публикации.

Такого количества танков явно недостаточно для оказания существенного влияния на ход конфликта, отмечает издание.

В этот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости «промышленного блицкрига», который позволит европейским странам в разы увеличить производство оружия, боеприпасов и военной техники и решить проблему надлежащего снабжения вооруженных сил.

На днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киев может рассчитывать только на полбатальона танков Leopard 2. Между тем ранее официальный Берлин заявлял о намерении создать «танковый альянс», который смог бы дать Украине два батальона «леопардов» — около 90 боевых машин.

В свою очередь Нидерланды и Дания вовсе отказались от поставок Киеву своих Leopard 2, хотя ранее обещали. Кроме того, было объявлено, что состояние многих машин, которые Запад планирует поставить Украине, оставляет желать лучшего.

Ранее бывший главком Сухопутных войск РФ Владимир Болдырев в комментарии 5-tv.ru рассказал, успеют ли немцы обучить ВСУ управлять танками Lеоpard 2.