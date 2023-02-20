В США вновь опровергли причастность к взрывам на «Северных потоках»

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Журналист Сеймур Херш продолжает уверять в обратном. В своем расследовании он указал, что США действовали при поддержке Норвегии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

В администрации американского президента Джо Байдена вновь заявили о своей непричастности ко взрывам на «Северных потоках». Об этом в интервью Fox News заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Вполне ожидаемо, что он впал в отрицание всего, что изложено в публикации журналиста Сеймура Херша.

«Это совершенно ложная статья. В ней нет ни крупицы правды. Ни капли. Это все неправда. Ни один представитель США не имел к этому никакого отношения. Мы не проводили подобных операций. Это ложь», — сказал Кирби.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил: теракт на российских газопроводах совершили Штаты при поддержке Норвегии.

По его словам, приказ отдали в ЦРУ. Бомбы заложили американские водолазы. Перед этим норвежцы нашли подходящие для теракта места. Американский журналист отметил: в Белом доме не собираются признавать вину. Более того, власти США заставят молчать людей, знающих правду.

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