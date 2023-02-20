Воздушная тревога и военные: опубликованы кадры прибытия Джо Байдена в Киев

Сирена в столице Украины зазвучала сразу после сообщений о прибытии американского президента.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры момента встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского. Американского президента любезно встретили в Киеве под шум воздушной тревоги и с максимальной охраной.

Заранее о визите Байдена в Украину известно не было. Тем временем в Киеве перекрыты все места, где традиционно встречают глав государств.

Зеленский отметил, что приезд президента США — особое проявление поддержки для всех украинцев. Помимо этого, Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи, который анонсирует сегодня-завтра. В него войдут боеприпасы, противотанковое вооружение и радары стоимостью 500 миллионов долларов.

«Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок», — гласит заявление Джо Байдена на сайте Белого дома.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

В ответ на это "коллективный Запад" ввел экономические санкции против России и приступили к накачиванию Украины оружием. Которое, кстати, посчитали в Службе внешней разведки России, отметив, что в большинстве оно было ликвидировано российскими подразделениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США усиливают давление на Киев в преддверии годовщины начала СВО.