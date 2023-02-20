Оставят пыль и пепел за собой: о чем говорит визит Джо Байдена на Украину

В обстановке полной секретности, на поезде из Польши в Киев неожиданно приехал Джо Байден. О визите официальные украинские власти наверняка знали.

С утра в городе перекрыли дороги. Да так, что скорая не проедет, развесили звездно-полосатые флаги и включили воздушную тревогу. Она обязательно звучит каждый раз, когда приезжает иностранная делегация. Впечатлившись, Байден пообещал Украине военную помощь еще на полмиллиарда долларов и новые санкции против России. Николай Иванов расскажет о необъявленном визите лидера США.

Фразу «кадры решают все» на Украине восприняли слишком буквально: ради эффектной картинки — включили сирену воздушной тревоги, когда Байден и Зеленский зашли в Михайловский Златоверхий монастырь. Вроде брутально. Но ничто жизни президентов не угрожало. Охрана — даже не дернулась. Знали. Да и киевлянам загодя пришли СМС о том, что тревога будет фальшивая.

Фокус с сиренами украинцы уже проделывали — когда приезжал президент Германии. Тогда немецкая пресса спросила — а где бомбы-то? Ответа не было.

А вот эти кадры — уже для американского зрителя в преддверии выборов: сразу понятна суть феодальных отношений. Зеленский ждет, пока Байден закончит дела, сидеть вольготно тоже позволено только ему. А дальше — заявление в духе «до последнего украинца».

«Впереди тяжелые дни, недели и годы. Киеву будут выделены „миллиарды“ в виде бюджетной помощи. Мы создали коалицию по всему миру: НАТО, Япония, Тихоокеанский регион. Всего около 50 стран», — заявил президент США.

О других 143 странах Байден умолчал. Обещает Киеву противотанковые «Джавелины», гаубицы, боеприпасы, танки. О дальнобойных ракетах и самолетах (чего требует Зеленский) ни слова.

Тут же появилась масса мемов. Но переплюнуть официальный Киев — никому не удалось. Украинские чиновники установили мемориальную доску в честь Байдена. Полное впечатление, что на ней — годы жизни. На самом деле — день первого телефонного звонка и дата визита в Киев.

«Поездка делегации США, Джо Байдена к Зеленскому — скорее пропагандистское мероприятие и, конечно, показывает, что он такой же актер в реальной жизни, как и президент Украины. Зеленский, в принципе подконтрольный США, — то есть просто марионетка, марионеточный президент, которые не может сам для себя решить, чего он вообще хочет», — заявил депутат Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Сейчас Западу важнее показать, что он контролирует ситуацию, что антироссийская коалиция существует не только в фантазиях Белого дома. Вот и госсекретарь Блинкен отправился в Турцию уговаривать Анкару отказаться от сотрудничества с Москвой. Судя по всему — напрасно. Глава турецкого МИД отделался по-восточному витиеватыми заявлениями. И стоит на своем.

«Турция не принимает участие в односторонних санкциях против РФ, введенных из-за конфликта на Украине, но не допустит, чтобы через Турцию совершался обход санкций США и ЕС против России», – сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

У Блинкена вообще с красноречием не заладилось: сейчас мировая пресса смакует его провал в разговоре с членом политбюро Центрального комитета компартии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции. Пекин, в отличие от США, это даже встречей не называет — а «неофициальным контактом», причем — по просьбе Вашингтона. Ван И указал Блинкену, что Штатам пора перестать подливать масла в огонь. И теперь едет в Москву на переговоры. А в Вашингтоне словно не слышат: угрожают Китаю «красными линиями».

Это даже не двойные — а тройные стандарты. Сегодня наша служба внешней разведки опубликовала данные: сколько оружия страны НАТО передали Украине с декабря 2021.

Вот только теперь — спустя год — до европейцев стало доходить, что что-то с этими поставками не так: Германия вдруг обнаружила, что остается голой.

Ставки растут. Но важная деталь: визит Байдена в Киев очень напоминает по степени секретности, по малозначительности заявлений визит Трампа в Афганистан — в 2019-м, а до этого — Обамы в Ирак. И Кабул, и Багдад американцы в итоге покинули, оставив один на один с выжженной пустыней, в которую превратились эти страны благодаря Вашингтону.