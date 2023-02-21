«Просто разревелась» — Седокова пожаловалась на жизненные трудности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Певица Анна Седокова рассказала о навалившихся на нее проблемах

«Просто разревелась» — Седокова пожаловалась на жизненные трудности

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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В жизни певицы за последние несколько месяцев было немало переживаний. Сегодня ей приходится совмещать работу и дом в одиночку.

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова пожаловалась в социальной сети на свалившиеся на нее дела и заботы. Проблемы настигли ее после отъезда супруга Яниса Тиммы. Знаменитость осталась наедине с ребенком, несколькими собаками, делами и работой. Обстановка чуть не довела ее до истерики и нервного срыва.

По признанию Седоковой, обстоятельства спровоцировали настоящий ад в ее жизни. Поначалу она предпочитала не рассказывать о состоянии, но справляться со стрессом ей стало тяжело и она решила излить душу фанатам.

«Я только что полчаса проплакала на улице. Просто разревелась и сидела на лавочке. За эти дни на меня слишком много всего свалилось и одновременно совпало с выходом клипа. Я ничего не успеваю», — посетовала артистка.

Чтобы хоть как-то все успевать, Седоковой пришлось даже самой сесть за руль автомобиля.

«Я 100 лет не водила, и для меня это колоссальный стресс», — добавила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анну Седокову раздражает в муже.

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