«Наша девочка»: мама Харламова поздравила возлюбленную сына с днем рождения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Мама комика Харламова поздравила его возлюбленную актрису Ковальчук с днем рождения

«Наша девочка»: мама Харламова поздравила возлюбленную сына с днем рождения

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Сам юморист даже в праздничный день не стал делать громких заявлений и выбрал привычное для себя абсолютное молчание.

Отношения юмориста Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук покрыты мраком. В каких они отношениях сейчас — никто не понимает. Поклонники начали переживать, что пара распалась. Однако немного сняла напряжение мама комика Наталья, которая обратилась с огромной нежностью к актрисе в день ее 30-летия.

«Кудрявая красотка, кокетка, куколка. „Крепостная“, поздравляем с днем рождения! Будь счастлива, чудесная наша девочка!» — написала Наталья в социальной сети.

мняммнямМама Харламова Наталья души не чает в актрисе Катерине Ковальчук. Источник фото: Instagram* / khar_nat

При этом сам Харламов публично не стал поздравлять Ковальчук, та тоже никаких громких заявлений не делала. Еще недавно сама Ковальчук намекала, что Новый год встречала в компании комика и его мамы.

Харламов был женат дважды. Первой избранницей стала Юлия, с которой юморист прожил в браке три года. Второй — Кристина Асмус. В браке с ней родилась дочка Анастасия. Семья просуществовала семь лет, в 2020-м они развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус показала нового возлюбленного.

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