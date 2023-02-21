Россиянам стали чаще отказывать в выдаче микрозаймов из-за новых правил ЦБ

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче микрозаймов. Как выяснили «Известия», это связано с введением ЦБ новых правил.

Регулятор установил для банков ограничения на выдачу высокорискованных кредитов. В результате с начала 2023-го заемщики с высокой долговой нагрузкой начали получать отказы в получении ссуд.

Эксперты полагают, что основными сдерживающими факторами стали новые регуляторные меры. В то же время излишнее ужесточение может привести к активизации так называемых «теневых» кредиторов.