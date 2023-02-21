Россиянам стали чаще отказывать в выдаче микрозаймов из-за новых правил ЦБ
Эксперты опасаются, что новые регуляторные меры может привести к активизации «теневых» ростовщиков.
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Россиянам стали чаще отказывать в выдаче микрозаймов. Как выяснили «Известия», это связано с введением ЦБ новых правил.
Регулятор установил для банков ограничения на выдачу высокорискованных кредитов. В результате с начала 2023-го заемщики с высокой долговой нагрузкой начали получать отказы в получении ссуд.
Эксперты полагают, что основными сдерживающими факторами стали новые регуляторные меры. В то же время излишнее ужесточение может привести к активизации так называемых «теневых» кредиторов.
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