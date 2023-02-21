Неожиданная рокировка: Муцениеце будет выступать на сцене кабаре вместо Варнавы

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Рита Миронова
Рита Миронова 24

Агата Муцениеце заменит Екатерину Варнаву в шоу кабаре-театра

Неожиданная рокировка: Муцениеце будет выступать на сцене кабаре вместо Варнавы

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

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Актриса села на диету и стала активно заниматься спортом еще до новогодних праздников, а теперь хвастается точеной фигурой.

Актриса Агата Муцениеце начнет выступать на сцене театра-кабаре вместо Екатерины Варнавы. Провокационное шоу, которое сняли с репертуара в прошлом году, возвращается с новой главной звездой.

«Главная героиня в лице Агаты Муцениеце приоткроет завесу тайны и покажет вам мир, где женщины готовы обнажить свои чувства и стать абсолютно откровенными», — заверили создатели.

Варнава не комментировала происходящее. Однако пользователи соцсетей причину неожиданной рокировки видят в бывшем муже звезды Comedy Woman — Александр Молочников давал антироссийские комментарии.

Как отмечает 7Дней.ru, Агата Муцениеце еще до новогодних праздников села на диету и стала активно заниматься спортом. Возможно, уже тогда актрису пригласили в шоу. Спектакли запланированы на март и апрель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце похвасталась точеной фигурой.

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