Неожиданная рокировка: Муцениеце будет выступать на сцене кабаре вместо Варнавы
Агата Муцениеце заменит Екатерину Варнаву в шоу кабаре-театра
Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev
Актриса села на диету и стала активно заниматься спортом еще до новогодних праздников, а теперь хвастается точеной фигурой.
Актриса Агата Муцениеце начнет выступать на сцене театра-кабаре вместо Екатерины Варнавы. Провокационное шоу, которое сняли с репертуара в прошлом году, возвращается с новой главной звездой.
«Главная героиня в лице Агаты Муцениеце приоткроет завесу тайны и покажет вам мир, где женщины готовы обнажить свои чувства и стать абсолютно откровенными», — заверили создатели.
Варнава не комментировала происходящее. Однако пользователи соцсетей причину неожиданной рокировки видят в бывшем муже звезды Comedy Woman — Александр Молочников давал антироссийские комментарии.
Как отмечает 7Дней.ru, Агата Муцениеце еще до новогодних праздников села на диету и стала активно заниматься спортом. Возможно, уже тогда актрису пригласили в шоу. Спектакли запланированы на март и апрель.
Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце похвасталась точеной фигурой.
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