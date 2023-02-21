Италия может передать Украине ракеты большого радиуса действия

Эти ракеты могут войти в седьмой пакет военной помощи Украине.

Италия не исключает, что в будущем отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом сообщает газета Corriere della Sera. Эти ракеты могут войти в седьмой пакет военной помощи Украине.

По данным издания, власти Италии планируют провести переговоры с западными партнерами, чтобы определиться, какую именно технику передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Прежде страны НАТО не отправляли Киеву определенные виды оружия, чтобы избежать эскалации вооруженного конфликта.

Однако сейчас запасы оружия в Италии невелики, а резерв трогать нельзя. Но источники утверждают, что «будут другие виды оружия».

При этом недавно вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни утверждал, что страна никогда не отправляла и не будет отправлять вооружение для использования его за пределами территории Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании разгорелся скандал из-за поставок оружия на Украину.