Италия может передать Украине ракеты большого радиуса действия

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Рита Миронова
Рита Миронова 20

Corriere della Sera: в Италии допустили отправку Украине ракет дальнего радиуса действия

Италия может передать Украине ракеты большого радиуса действия

Фото: www.globallookpress.com / x99

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Эти ракеты могут войти в седьмой пакет военной помощи Украине.

Италия не исключает, что в будущем отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом сообщает газета Corriere della Sera. Эти ракеты могут войти в седьмой пакет военной помощи Украине.

По данным издания, власти Италии планируют провести переговоры с западными партнерами, чтобы определиться, какую именно технику передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Прежде страны НАТО не отправляли Киеву определенные виды оружия, чтобы избежать эскалации вооруженного конфликта.

Однако сейчас запасы оружия в Италии невелики, а резерв трогать нельзя. Но источники утверждают, что «будут другие виды оружия».

При этом недавно вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни утверждал, что страна никогда не отправляла и не будет отправлять вооружение для использования его за пределами территории Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании разгорелся скандал из-за поставок оружия на Украину.

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