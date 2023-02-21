Путин: россияне не жалеют тех, кто лишился яхт за рубежом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 62

Те, кто купился на красивую обертку Запада, в буквальном смысле опростоволосились.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oller; 5-tv.ru

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Простые граждане России не сочувствуют тем, кто потерял богатства за рубежом. Об этом в рамках ежегодного выступления перед Федеральным Собранием заявил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом. Все годы после развала Советского Союза Запад не оставлял попыток поджечь постсоветских государств и, главное окончательно добить Россию как самую большую сохранившуюся часть нашего», — сказал Путин.

Глава государства особо отметил, что те, кто вывел капиталы из России, многое потерял. В частности, речь идет о тех, кто рассматривал РФ только как средство заработать, а жить планировал в Европе, за океаном. За границей их попросту ограбили. Так называемая западная тихая гавань оказалась фейком.

В России продолжается послание Путина Федеральному Собранию. Затронуты темы спецоперации в Донбассе, экономики, института семьи и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как велись последние приготовления к выступлению Путина.

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