В Гостином дворе ведутся последние приготовления к посланию Путина Федеральному собранию

Менее трех часов остается до послания президента Федеральному собранию. Церемония пройдет в столичном Гостином Дворе. В этом году пригласили около 1400 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сказал, что в зале в этом году будут и участники специальной военной операции.

В Гостином Дворе работает и корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

«В Гостином дворе все готово к этому событию. Сейчас здесь, в основном журналисты и технический персонал. Идет последняя настройка оборудования, проверяют свет, звук, работу камер. В этом году послание будут слушать около 1400 приглашенных. По традиции это депутаты, сенаторы, министры, губернаторский корпус, представители основных конфессий. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в этом году буду и участники специальной военной операции», — отметил корреспондент.

А еще раньше Дмитрий Песков говорил, что теме СВО президент уделит особое внимание, ведь «все ожидают услышать оценку происходящего, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся».

«Послание Федеральному собранию — это объемный документ. В преддверии обращения Владимир Путин провел рабочие встречи с главами думских фракций. И эта сверка часов показала, что несмотря на разные политические взгляды и дискуссии — все заинтересованы в том, чтобы Россия была сильной и суверенной. Последние дни Владимир Путин был на связи с вице-премьерами, руководителями профильных ведомств», — рассказал Роман Ишмухаметов.

В своем послании глава государства традиционно рассказывает об основных направлениях внутренней и внешней политики. И конечно, послание адресовано не только законодателям, но и всем обществу.

После оглашения послания президент выпускает ряд поручений. А палаты Федерального собрания принимают специальные постановления, направленные на их исполнения.