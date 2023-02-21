В Гостином дворе ведутся последние приготовления к посланию Путина Федеральному собранию

Эфирная новость 59

Перед самым началом мероприятия готовят освещение и проверяют аппаратуру.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

Менее трех часов остается до послания президента Федеральному собранию. Церемония пройдет в столичном Гостином Дворе. В этом году пригласили около 1400 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сказал, что в зале в этом году будут и участники специальной военной операции.

В Гостином Дворе работает и корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

«В Гостином дворе все готово к этому событию. Сейчас здесь, в основном журналисты и технический персонал. Идет последняя настройка оборудования, проверяют свет, звук, работу камер. В этом году послание будут слушать около 1400 приглашенных. По традиции это депутаты, сенаторы, министры, губернаторский корпус, представители основных конфессий. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в этом году буду и участники специальной военной операции», — отметил корреспондент.

А еще раньше Дмитрий Песков говорил, что теме СВО президент уделит особое внимание, ведь «все ожидают услышать оценку происходящего, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся».

«Послание Федеральному собранию — это объемный документ. В преддверии обращения Владимир Путин провел рабочие встречи с главами думских фракций. И эта сверка часов показала, что несмотря на разные политические взгляды и дискуссии — все заинтересованы в том, чтобы Россия была сильной и суверенной. Последние дни Владимир Путин был на связи с вице-премьерами, руководителями профильных ведомств», — рассказал Роман Ишмухаметов.

В своем послании глава государства традиционно рассказывает об основных направлениях внутренней и внешней политики. И конечно, послание адресовано не только законодателям, но и всем обществу.

После оглашения послания президент выпускает ряд поручений. А палаты Федерального собрания принимают специальные постановления, направленные на их исполнения.

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023
21 февр
В Гостином дворе завершаются приготовления к посланию Путина к Федеральному собранию
20 февр
Как идет подготовка к посланию Путина к Федеральному собранию
20 февр
В Кремле рассказали, как идет работа над посланием президента к Федеральному собранию
19 февр
В Кремле раскрыли детали послания Путина Федеральному собранию
19 февр
Как проходит подготовка к посланию президента к Федеральному собранию
10 февр
Стало известно, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
22 дек
Путин: послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023 года
-12° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.04
-0.72 79.13
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:28
Лучшим поисковикам в Ленобласти будут присваивать знаки отличия
11:16
«Нам надо встретиться»: Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому
11:03
У Романа Костомарова произошел инсульт на фоне сепсиса
10:50
В Красноярске мать избивала дочь проводом и втирала ей в кожу соль
10:44
В Гостином дворе ведутся последние приготовления к посланию Путина Федеральному собранию
10:35
Появились кадры жесткой посадки вертолета в Кузбассе

Сейчас читают

Кому стоит отказаться от блинов на Масленицу
В Москве появится мемориальный музей Кобзона
Некроз пупка и кривая грудь: какие опасности таят в себе пластические операции
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023