Путин: выборы в 2023-м и президентские в 2024-м пройдут строго по закону

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 48

Глава государства подчеркнул, что ведущие политические силу страны объединены в вопросе обеспечения безопасности и благополучия граждан.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Выборы 2023 и 2024 года пройдут строго по закону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Речь идет о голосованиях, касающихся избрания на посты в органы местной, региональной власти, а также о президентских выборах.

«С соблюдением всех демократических конституционных процедур», — сказал глава государства.

Он отметил, что выборы — это разные подходы к решению задач в социальной и экономической сферах. При этом ведущие политические силы объединены в обеспечении безопасности и благополучия граждан страны. Кроме того, важно учитывать национальные интересы и суверенитет государства.

Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию

«В деле защиты России мы все должны соединить и согласовать свои усилия, обязанности, права для поддержания одного исторического высшего права. Права России быть сильной», — привел Путин слова русского реформатора Петра Столыпина.

Глава государства выступил с посланием Федеральному Собранию. Обсуждались социальные и экономические темы. В особенности затронута спецоперация на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как велась подготовка к выступлению Путина.

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