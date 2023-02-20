В Кремле рассказали, как идет работа над посланием президента к Федеральному собранию
Иностранные гости не были приглашены на мероприятие.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Владимир Путин продолжает работу над посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Оно будет завтра, в полдень, в гостином дворе. Каких-то публичных мероприятий не запланировано», — добавил представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что представители других государств не приглашены на это событие, так как такой практики не существует. Но немного приоткрыл завесу тайны, поделившись информацией о других приглашенных на послание президента к Федеральному собранию персонах.
«В целом по составу сейчас не будут ничего говорить. Но он достаточно традиционный. Естественно, самое большое количество приглашенных — депутаты и сенаторы. Будут участники СВО, много других представителей», — рассказал Песков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Путин ежедневно совершенствует свое обращение.
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