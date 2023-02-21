Путин поручил обеспечить участникам СВО регулярный двухнедельный отдых в полгода

Регулярный отпуск раз в полгода должен быть у участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее поручение озвучил президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию.

«Служба в зоне СВО связана с колоссальными нагрузками, поэтому считаю необходимым установить для всех ее участников отпуск 14 дней, не считая дороги, и не реже одного раза в полгода, чтобы у каждого бойца была возможность побыть семьями», — сказал глава государства.

Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию

Он также отметил, что вопросы, касающиеся медицинской помощи, решены не полностью, если судить по обращениям, поступающим губернаторам, соответствующим должностным лицам и органам. При этом каждый отдельный случай нужно разбирать отдельно.

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Обсуждались темы СВО, социальные и экономические. Кроме того, обсуждалась поддержка бизнесменам, студентам и институт семьи.

Ранее 5-tv.ru публиковал основные темы и тезисы послания президента Федеральному Собранию.