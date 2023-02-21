Весь в долгах: оскандалившийся Артур Смольянинов* скрывал свою ситуацию
Артур Смольянинов* долгое время не оплачивал в России налоги
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA
А вдруг знаменитости еще придется вернуться в Россию? Но из-за долгов он не сможет выехать обратно за границу.
«Главный предатель Родины» актер Артур Смольянинов*, оскандалившийся на своих высказываниях по поводу спецоперации на Украине, оказался не таким уж и идеальным. Он сбежал из России, так и не оплатив налоги на 100 тысяч рублей. Об этом пишет KP.RU.
Согласно информации издания, в базе ФНС у актера значится долг по налогам 92,4 тысячи рублей.
По словам адвоката Андрея Алешкина, несмотря на свою политическую позицию Артур Смольянинов* должен исполнять гражданские обязательства и законодательство Российской Федерации.
«Даже если пока артист не собирается возвращаться на Родину, его долги могут аукнуться неприятностями: начислением пеней, блокировкой банковских счетов и так далее», — заявил эксперт.
Более того, задолженность более 30 тысяч рублей блокирует для должника выезд за границу.
Адвокат посоветовал Смольянинову* все-таки оплатить долги, ведь мало ли что… Быть может, актеру еще придется вернуться на свою Родину.
Артур Смольянинов* с осени 2022 года живет в Латвии. Недавно звезда фильмов «9 рота» и «Кто, если не мы» заявил в интервью, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то воевал бы на стороне ВСУ. Также актер сказал, что ему «плевать» на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». А еще он признался, что готов стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова, который сейчас защищает Донбасс.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер «9 роты» Фидаров пригрозил побить Смольянинова*.
* — признан иноагентом в РФ.
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