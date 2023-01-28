«Позор России»: актер «9 роты» Фидаров пригрозил побить Смольянинова*
Актер «9 роты» Сослан Фидаров пообещал избить Артура Смольянинова при встрече
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Артист с автоматом в руках попросил не возвращаться в Россию тех, кто из страны сбежал.
На актера Артура Смольянинова* снова сыпятся оскорбления. На этот раз, в его сторону снова высказался его коллега и звезда фильма «9 рота» Сослан Фидаров, который даже пригрозил избить Артура.
Артист, который уехал добровольцем на СВО, записал видеообращение Смольянинову* прямо из окопа, с автоматом в руках.
«Здесь даже пацаны 19-летние. Какие Артуры, какие Панины, какие Галкины*. Мне стыдно о них говорить. Это позор России, и слава богу, что они уехали», — сказал Фидаров.
Также он попросил всех знаменитостей, которые покинули Россию больше сюда никогда не возвращаться.
«Это больше не ваша страна», — заключил он.
Кстати, Фидаров уже записывал видеообращение к Смольянинову*, где попросил его перестать врать российской публике.
До этого в сторону Артура Смольянинова* уже негативно высказывались Вячеслав Манучаров, Егор Кончаловский, Михаил Шахназаров, Алла Довлатова
Артур Смольянинов* с осени 2022 года живет в Латвии. Недавно звезда фильмов «Девятая рота» и «Кто, если не мы» заявил в интервью, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то воевал бы на стороне ВСУ. Также актер сказал, что ему «плевать» на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». А еще он признался, что готов стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова, который сейчас защищает Донбасс.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Егор Кончаловский высказался о Смольянинове*.
* — признан иноагентом в РФ.
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