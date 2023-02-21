«Великолепная техника»: Муцениеце оценила поцелуи Давы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Актриса Муцениеце призналась, что у Манукяна великолепная техника поцелуя

«Великолепная техника»: Муцениеце оценила поцелуи Давы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса посоветовала «всем попробовать» поцелуи певца.

Агата Муцениеце после совместных съемок с певцом и блогером Давидом Манукяном в его клипе на песню «По барабану», где они играли любовников, высоко оценила умение исполнителя целоваться.

«У него техника поцелуя великолепная. Целуется Давид хорошо. Девчонки, всем советую попробовать», — призналась актриса в эфире YouTube-канала POPCAKE.

Слухи об отношениях экс-жены Павла Прилучного и бывшего бойфренда Ольги Бузовой поползли около месяца назад. Тогда в сети стали появляться видео, на которых пара тонет в нежных объятиях и не только. Интернет-пользователи тут же начали писать, что между звездами вспыхнул роман. Те, в свою очередь, не спешат опровергать эти домыслы.

Ранее стало известно, что Муцениеце начнет выступать на сцене театра-кабаре вместо Екатерины Варнавы. Провокационное шоу, которое сняли с репертуара в прошлом году, возвращается с новой главной звездой. Спектакли запланированы на март и апрель.

Как сообщал 5-tv.ru, Муцениеце пожаловалась на Прилучного за то, что он не пришел на день рождения их сына Тимофея, которому в январе исполнилось десять лет. Актриса пригласила на праздник новую семью бывшего мужа и его маму, однако все они проигнорировали торжество.

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