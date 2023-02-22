Экс-участница «Уральских пельменей» призналась, что не представляет своей жизни без адреналиновых ситуаций.

Актриса, экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась в адреналиновой зависимости. Без ярких впечатлений артистка не представляет своей жизни — она регулярно устраивает себе новые испытания. По словам звезды, в этом здорово помогает работа. Каждый выход на сцену дарит так необходимые ей впечатления, пишет KP.RU.

«Я испытываю особое, почти физическое удовольствие, когда оказываюсь в ситуации, где у тебя нет права на ошибку. И страшно, и интересно, когда волна адреналина накрывает с головой», — заявила Михалкова.

Как отметила актриса, несмотря на активное участие в различных кинопроектах, она никогда не откажется от работы в театре. Потому что там нет права на второй дубль и надо «работать с первого раза». От осознания, что переснять неудачный фрагмент не удастся, волнительно, но любительнице адреналина это только на руку.

Михалкова подчеркнула, что актерское ремесло в театре — это большой труд. По ее словам, одну минуту на сцене можно сопоставить с 12-ю часами репетиций — настолько тщательно прорабатывается каждое движение.

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени», лицом которого была на протяжении десяти лет, в 2019 году. Сегодня она играет в театре, снимает сериал по собственному сценарию, активно ведет соцсети, участвует в рекламных проектах, а также социально-значимых и экологических акциях.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая коллега Михалковой по «Уральским пельменям» Ксения Корнева рассказала, почему та решила покинуть популярное шоу.